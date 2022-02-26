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Gönyeli’de feci kaza!
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Gönyeli’de feci kaza!

26 Şubat 2022 Cumartesi 22:35
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Gönyeli’de feci kaza!
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Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre:

26.02.2022 tarihinde,  saat 22.15 sıralarında,  Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, Alusine Barrie (E-24), yönetimindeki ZMH 125 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım üzerinde bulunan ağaç ve ardından hız radar cihazı direğine çarpıp tavanı üzerinde ters dönmüştür.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 27.02.2022 00:46
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