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Gönyeli’de ‘Genç Park’ açıldı

Ülkenin ilk Genç parkı Gönyeli’de açıldı...

18 Kasım 2021 Perşembe 15:01
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Gönyeli’de ‘Genç Park’ açıldı
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Gönyeli Belediyesi ülkede ilklere imza atmaya devam ediyor. Altyapı projelerini tamamladıktan sonra insan odaklı projelere ağırlık veren Gönyeli Belediyesi, ülkede içerisinde BMX, kaykay ve paten pisti olan ilk gençlik parkını hayata geçirdi. 
Dün itibarı ile açılışı yapılan Genç Park, gençliğin ihtiyaçlarına hizmet verecek şekilde tasarlandı. Gönyeli’deki 47’nci park olarak hizmet verecek park dün gerçekleştirilen açılışla resmen hizmete girdi. 
Gönyeli Halkalı Sokak’ta bulunan ve gençlerin isteklerine göre hazırlanan “Gönyeli Genç Park”ın açılışında birçok etkinlik de yapıldı. Gençlerin güzel, keyifli vakit geçirebileceği fitness, kaykay, paten ve bmx sporunu yapabileceği bir şekilde tasarlanan Genç Park genelde tüm Gönyeli halkına özelde ise gençlere yönelik tasarlandı. 
Açılış etkinliğinde gençler DJ Behiç ile eğlendi. Ayrıca ülkenin tanınmış BMX sporcularından Bora Altıntaş ile Fibera BMX gösterisi, Elit Brass Band Gösterisi, Akan Zeki de Paten Show da açılışa katılan kalabalık topluluğu eğlendirdi. 
Açılışta kısa bir konuşma yapan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, gençlerin enerjisi ve kendilerinin tecrübesi ile birçok projeye imza atacaklarını kaydetti. 
Açılışta gençlere haşlanmış mısır ve patates cipsi de ikram edildi.

Son Güncelleme: 18.11.2021 16:06
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