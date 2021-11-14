Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Toz duman oldular!
Toz duman oldular!
37 suç kaydı varmış
37 suç kaydı varmış
Goodluck cezaevine gönderildi
Goodluck cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa 1 Gün Tutukluluk
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa...
banner107

Gönyeli’de kaza!

Bu sabah saat 05.00 raddelerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yolu üzerinde esrarengiz bir kaza meydana geldi.

14 Kasım 2021 Pazar 10:24
378 Okunma
Gönyeli’de kaza!
banner108

Kaza yaptılar, çantaları alıp kaçtılar. Kaza polis kayıtlarında yok!

Bu sabah saat 05.00 radelerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yolu üzerinde esrarengiz bir kaza meydana geldi.

Ö.’ye ait PR 434 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce refüje sonra da ağaca çarptı.

Akabinde araç sürücüsü ve araçta yolcu bulunan bir kişi hiç kimseye haber vermeden aracın içinden aldıkları iki büyük çantayla olay yerinden uzaklaştı.

Haber merkezinin tanığı olduğu kazada, şahısların Kaner Şirketler Grubu istikametine doğru yönelerek, gözden kayboldukları ifade edildi.

Sonrasında ise 15 dakika geçmeden çekicinin olay yerine gelerek, arabayı çektiğini anlatan görgü tanıkları, daha sonra başka bir aracın olay yerine gelerek aracın kalan parçalarını topladığını aktardı.

Kaynak: Gıynık Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! MERYEM TOPRAK'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU!
SON DAKİKA! MERYEM TOPRAK'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU!
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı
Sucuoğlu: Artık KKTC'nin ekonomik anlamda ayağa kalkıp yürümesi gerekiyor
Sucuoğlu: Artık KKTC'nin ekonomik anlamda ayağa kalkıp yürümesi gerekiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim