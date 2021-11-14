Gönyeli’de kaza!

Kaza yaptılar, çantaları alıp kaçtılar. Kaza polis kayıtlarında yok!

Bu sabah saat 05.00 radelerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yolu üzerinde esrarengiz bir kaza meydana geldi.

Ö.’ye ait PR 434 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce refüje sonra da ağaca çarptı.

Akabinde araç sürücüsü ve araçta yolcu bulunan bir kişi hiç kimseye haber vermeden aracın içinden aldıkları iki büyük çantayla olay yerinden uzaklaştı.

Haber merkezinin tanığı olduğu kazada, şahısların Kaner Şirketler Grubu istikametine doğru yönelerek, gözden kayboldukları ifade edildi.

Sonrasında ise 15 dakika geçmeden çekicinin olay yerine gelerek, arabayı çektiğini anlatan görgü tanıkları, daha sonra başka bir aracın olay yerine gelerek aracın kalan parçalarını topladığını aktardı.

Kaynak: Gıynık Gazetesi