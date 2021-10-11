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Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi tutuklandı

Gönyeli’de meydana gelen kundaklama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.K, Y.S ve M.Z.A mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

11 Ekim 2021 Pazartesi 15:18
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Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi tutuklandı
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(Kamalı Haber)

Gönyeli’de meydana gelen kundaklama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.K, Y.S ve M.Z.A mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı 1 İ.K (K-24), zanlı 2 Y.S (E-22) ve zanlı 3 M.Z.A (E-23) kundaklama suçundan methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 10.10.2021 tarihinde saat 06.45 raddelerinde Gönyeli'de Nurettin Demir’in sahibi olup İ.K, Y.S kiracı olarak ikamet ettikleri ikametgahın yatak odası henüz tespit edilemeyen yanıcı bir madde ile kasten ve kanunsuz olarak yakıldığını söyledi.

Polis, yangının çıktığı esnada ikametgahda bulunan zanlıların söz konusu kundaklama ile ilgili olarak bağlantıları olduğuna inanıldığını belirtti.

Polis, aynı gün Zanlı 1, Zanlı 2 ve Zanlı 3’ün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, ayrıca aynı gün Zanlı 1, Zanlı 2 ve Zanlı 3 ile ilgili olarak yapılan muhaceret kontrolünde her 3 zanlının da KKTC'ye öğrenci vizesi ile giriş yaptığı ve KKTC'deki güncel ikamet statülerinin yasal olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların aleyhindeki tahkikat yeni başladığından alınması gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu anlattı.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlılar aleyhinde 3 gün poliste tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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