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Gönyeli’de rengarenk hafta sonu

Gönyeli’de Yenikent Bahar Şenliği binlerce kişinin katılımıyla dün (4 Haziran 2022, Cumartesi) Yenikent Belediye Bulvarı’nda gerçekleştirildi.

05 Haziran 2022 Pazar 12:55
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Gönyeli’de rengarenk hafta sonu

Gönyeli Yenikent esnafı, Gönyeli Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen “Bahar Şenliği”nde birbirinden ünlü markalarla birlikte, önemli sanatçılar da yer aldı.

Erülkü Süpermarket sponsorluğunda gerçekleşen Bahar Şenliği’nde Gönyeli Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Uçurtma Şenliği’nin sekizincisi de yapıldı. Yüzlerce çocuk Gönyeli Belediyesi’nin çocuklara hediye ettiği uçurtmalarla Gönyeli semalarını uçurtmalarla doldurdu.
 

Yenikent Belediye Bulvarı binlerce kişiyi ağırladı

Ülkemizin gözde alışveriş caddesi olan Gönyeli Yenikent Belediye Bulvarı adanın dört bir yanından binlerce insanımızı ağırladı. Son iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan Bahar Şenliği’nin özlemiyle şenlik alanını dolduran vatandaşlar hem müziklerle eğlendi hem de yiyecek içecek stantları ile gecenin geç saatlerine kadar sosyalleşme imkânı buldu.

Yenikent’teki Belediye Bulvarı’nda kurulan ana sahne ve bulvar boyunca çeşitli bölgelere yerleştirilen çocuk oyunları, stantlar ve müzik yayınları ile sabah saat 10.00’da başlayan şenlik, akşam saat 23.00'e kadar sürdü.

Şenliğe Erülkü Süpermarket ana sponsorluk yaparken, Cardplus çift taksitlerde + 3 Ekstra taksit imkanları ile kolay alışveriş sponsorluğu, Radyo Juke ve Kuzey Kıbrıs Web TV de Medya Sponsorluğunu üstlendi.

Bisikletli Gönyeli sürüşü yapıldı

Şenlikte akşamüstü saat 16.30’da bisikletli Gönyeli halk sürüşü de yapıldı. 50 kadar bisikletli Gönyeli Belediye >Bulvarı’ndan yola çıkarak 6 buçuk kilometrelik bir sürüş yaptılar. Bisikletli Gönyeli etkinliğinin yanı sıra Erbulut Jimnastik gösterisi de nefes kesti.

Uçurtmalar Gönyeli semalarında dalgalandı

Gönyeli Belediyesi’nin organizesi ile her yıl düzenlenen 8. Uçurtma Şenliği de dün gerçekleştirildi. Yaklaşık bin 500 adet uçurtmanın dağıtıldığı Uçurtma Şenliği’nde çocuklar şenlik alanında uçurtmalarını uçurttu. Uçurtma şenliğinin ardından çocuklara dondurma da ikram edildi.

Gençler Burry Soprano ile coştu

Bu yıl şenlikte özellikle gençlerin aşığı olduğu ünlü sanatçı Burry Soprano konseri de yer aldı. Ana sahneyi dolduran gençler Burry Soprano ile gecenin geç saatlerine kadar eğlenerek şarkılara eşlik etti. Burry Soprano konserinin yanı sıra Gönyeli Yenikent Bahar Şenliği’nde ülkemiz sanatçılarından Retro Çalgıcıları, efsane Dj COŞKUNER, Rap sanatçıları EGOIN ve BENKAR da sahne alarak şenliğe katılan tüm vatandaşların güzel vakit geçirmesini sağladı.

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