Gönyeli’de tarih, kültür, doku meydanlarda yaşıyor

Gönyeli geleneksel tarihinde unutulmaz isimlerden biri olan Behlül Hasan anısına düzenlenen etnografya köşesi, Gazi Mustafa Cahit Sokak’ta hayat buldu.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, otantik kültürü gelecek kuşaklara taşıyacaklarını söyledi, “Behlül Hasan anısına yaptığımız bu projenin ardından, Şht. Hüseyin Arabacı sokak’ta bulunan kenar kuyu Mustafa Gökçeoğlu anısına düzenlenecektir” dedi.

Otantik kültürün yaşatılmasını hedefleyen proje, “Toplumlar içinde yaşadıkları mekânları inşa ederken, bu mekânlar da insanların kültürünü ve kimliğini inşa eder” anlayışı ile yapıldı.

Proje kapsamında, Gönyeli’nin geçmişine dair kimi nesneler sergilenirken, Behlül Hasan da heykeliyle alanda yerini aldı.

Kültürel mirasın geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen 407 metre karelik anı köşesinde embe basma tulumbadan çıkrığa kadar kimi semboller de yeni nesillere tanıtılacak.

Açılışta, Mehmet Behlül, babası Behlül Hasan için yazdığı “Şair babam” şiirini okudu. Şiirin ardından ise Behlül Hasan’ın torunu Hasan Konuşur bir konuşma yaptı.

Etkinlikte Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve aile temsilcileri, Kıbrıslı Sanatçı Sevcan Çerkez’in tasarımıyla oluşan Behlül Hasan’ın heykelinin açılışı da gerçekleştirildi.

Benli: 3 ana görevimiz var ve bunları hayata geçiriyoruz

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli etnografya köşesi açılış etkinliğinde bir konuşma yaptı. Benli, yeni bir adımın başlangıcını gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu kaydetti. 16 yıl önce Gönyelililerin onurlandırarak verdiği görevi ekipleriyle ifa etmeye çalıştıklarını kaydeden Benli, köyden kente dönüşümle altyapıya çok ciddi yatırım yaptıklarını, ardından da insanı odaklarına aldıklarını ifade etti.

Benli, ülkenin tartışılmaz en güçlü belediyesinin Gönyeli Belediyesi olduğunu kaydederek içinde bulundukları ekonomik koşullar ve hayat pahalılığı gibi birçok sıkıntının kendilerini de etkilediğini ancak bu hususların yatırımlarda sadece daralamaya sebep olacağını söyledi.

Gönyeli’nin bu en kötü günde bile güçlü yapısıyla yatırımlarını sürdürebileceğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: “Bu köyden kente dediğimiz aşamayı geçtikten sonra çağdaş kent, yüksek yaşam standartlı kent diye bir hedefe yol aldık. Bu hedef için hizmet kalitesini artırmak gerekir. Gönyeli’yi temizlerseniz daha iyi temizleyeceksiniz, yaşlılara verdiğiniz hizmeti artıracaksınız. Bütçemizin önemli bir kısmı çevreye harcanmaktadır. 47 çocuk oyun parkına ulaştık ve buralara kesintisiz hizmet verilmektedir. Ülkenin en büyük yeşil alan projemiz olan Gönyeli Kent Parkı 20 milyonu aşkın maliyeti ile devam etmektedir. Üçüncü başlık ise insana ve kültüre yatırımdır. Bu 3 başlıkta mesafe aldığımız oranda ülkemizin daha yaşanır bir hale getireceğiz.”

Benli, yaratmaya ve kalıcılaştırmaya çalıştıkları konunun Kıbrıs Türk toplumunun öz kimliğinin unutulmaması olduğunu kaydederek, yerelden evrensele giden bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.

Eserleri kitaplaştırıldı

Benli, Ozan Behlül Hasan’ın eserlerinin yer aldığı bir çalışmayı da kitaplaştırdıklarını ifade ederek bu kitabın okullarda okunması, turistlerin etnografya köşesine geldiğinde Kıbrıs Türk halkının tarihini anlaması için çok önemli olduğunu söyledi. Benli, bu köşenin hazırlanmasında ve kitapta emekleri geçen herkese teşekkür etti.