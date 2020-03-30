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Gönyeli’den Yenierenköy Belediyesi’ne araç desteği

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Gönyeli Belediyesi'nin, belediyelerine araç desteğinde bulunduğunu açıkladı.

30 Mart 2020 Pazartesi 11:00
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Gönyeli’den Yenierenköy Belediyesi’ne araç desteği

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye teşekkür etti.

Bölgedeki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Gönyeli Belediyesi’nin kendilerine araç desteğinde bulunduğunu söyleyen Yeşilırmak, “Teşekkürler değerli abim Ahmet Benli” dedi.

Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması şu şekilde:

“Gönyeli Belediyemiz "gün dayanışma günüdür" anlayışla Yenierenköy Belediyemize bölgedeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla araç desteğinde bulunmuştur. Teşekkürler değerli abim Ahmet Benli.”

Anahtar Kelimeler:
YenierenköyGönyeliEmrah YeşilırmakAhmet BenliKoronavirüs
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