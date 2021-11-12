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Goodluck cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da sabahın erken saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Kasım 2021 Cuma 16:15
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Goodluck cezaevine gönderildi
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da sabahın erken saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Yusuf Türkkal olayla ilgili bulguları aktardı.

Türkkal 7 Kasım 2021 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpıp takla atarak tavanı üzerinde sürüklendiğini söyledi.

Polis kaza sonucu ölen kadın şahsın, Nijerya uyruklu 36 yaşındaki Odion Maureen Paulınus’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ayrıca kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mıcheel Uyıose ve Toyın Ogunfeyimi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını söyledi.

Polis araç sürücüsünün, kan sonuçlarının beklendiğini 20 Şubat’ta uyuşturucu suçundan teminata bağlandığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına ve ehliyetine geçici olarak el konulmasına emir verdi.

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