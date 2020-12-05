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Görenler hayret etti

Tatlısu’da bugün Serdar Olcay tarafından bulunan mantar dikkat çekti.

05 Aralık 2020 Cumartesi 22:12
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Görenler hayret etti

Ülkemizde yağışlı havaların ardından doğal güzelliklerimizden olan mantarlar büyümeye başladı.

Sezonun ilk aylarında Serdar Olcay tarafından bulunan 1 kilo 200 gram ağırlığındaki gavcar mantarı sosyal medyada beğeni topladı.

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