GÖREV KİME VERİLECEK? ÇAVUŞOĞLU MU ÜSTEL Mİ?

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanına devretmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Perşembe ve Cuma günü partiler ile istişarelerde bulundu. Faiz Sucuoğlu’nun parti başkanı olarak devam edeceği ancak hükümeti kurma görevinin bir UBP’li vekile verileceği konusunda UBP içinde uzlaşı var.

Ancak hükümet kurma görevinin hangi vekile verileceği konusunda kulisler kaynıyor. Cumartesi günü ise Tatar ve Sucuoğlu’nun gözlerden uzak bir yerde bir araya geldiği ve hükümet kurma görevinin verileceği kişi konusunda istişarelerde bulundukları iddia edildi.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar belirlenecek isme hükümeti kurma görevi verecek. UBP’de Ünal Üstel ve Nazım Çavuşoğlu isimleri ön plana çıktı. Kulislerdeki iddialara göre Tatar, Üstel’e sıcak bakarken, Sucuoğlu ise hükümet kurma görevinin Çavuşoğlu’na verilmesinden yana olduğu ifade ediliyor. UBP’de, parti tabanının belirlenecek ismin uzlaşıyla belirlenmesi ve olası bir güvenoyu sorunu yaşanmaması gerektiği yönünde yaygın bir görüşü var.