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GÖREV SUCUOĞLU'NDA! Tatar'dan son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na verdi.

22 Nisan 2022 Cuma 17:22
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GÖREV SUCUOĞLU'NDA! Tatar'dan son dakika açıklaması

Tatar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın açıklamarından satır başları şu şekilde:

Hükümet kurma meselesini görüştük. Kamuoyu herkesin görüşünmü bilmektedir ve açıklamalr yapılmıştır. Hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na vermiş bulunmaktayım.

Bu sabah Tufan Erhürman'la yaptığımız görüşmede maskaralık kelimesini kınıyorum....

Büyük bir kriz vardır. Görevimiz bu süreci elimizden geldiğince iyi yönetebilmektir. Cumhrubaşkanı olarak temennim en erken zamanda sorunlara odaklanabilmektir. Bazı konularda endişelerim olduğunu ve düşünmem gerektiğini söyledim. İçinde bulunduğumuz koşullarda bunu yönetmekte o kadar kolay değil.

Aynı partide olsanız dahi zaman zaman görüş ayrılıkları olabiliyor. Bir takım arzu edilmeyen olaylar olmuş olabilir.

Bizim sorumluluğumuz yapılan değerlendirmeler ve konuşmalar neticesinde, hülümeti tek kurabilecek kişinin UBP Genel  Başkanı Faiz Sucuoğlu olduğuna karar verdim.

Erhürman'ın açıklamaları benim siyasi ahlakıma uygun değil.

Son Güncelleme: 22.04.2022 17:27
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