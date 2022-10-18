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Görev süresi dolan yangın helikopteri pilotları ülkeden ayrıldı

Görev süreleri dolan Türkiye’den gelen yangın söndürme helikopteri pilotları ile teknik ekip, ülkeden ayrıldı ayrıldı.

18 Ekim 2022 Salı 20:02
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Görev süresi dolan yangın helikopteri pilotları ülkeden ayrıldı



Pilotlar ve teknik ekip, adadan ayrılmadan önce  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol çerçevesinde haziran ayı başında gelen ekibin dört ay boyunca ülkede misafir olduklarını belirten Oğuz, orman yangınlarıyla mücadelenin dünyada olduğu gibi ülkede de çok önem arz ettiğini belirtti.

Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin her yıl yaz ayları boyunca TC-KKTC arasında yapılan protokol çerçevesinde yangınların çıkma ihtimaline karşı gönderdiği  yangın söndürme helikopterinin KKTC’de konuşlanmasının önemine değindi. 

Orman yangınlarında ilk müdahale ve söndürmedeki hava gücünün çok önemli olduğuna dikkat çeken Oğuz, pilotlara ve teknik ekibe orman yangınlarında göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür etti.

Oğuz, adadan ayrılacak olan pilotlara ve teknik ekibe KKTC hatırası ve belge takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKKTCHelikopter
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