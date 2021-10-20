Görev Üstel'e...

ÖZEL HABER

Başbakan Ersan Saner, dün akşam patlak veren video skandalının ardından, siyasetten çekilme kararı sonrasında UBP’de derin bir sessizlik hakim.

Saner’in istifasının ardından görevini Sağlık Bakanı Ünal Üstel veya Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na vekaleten vereceği konuşuluyor.

Edinilen bilgiye göre, UBP kurmayları Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in erken seçime kadar Başbakan olarak görevi üstlenmesini istiyor.

Saner’in hukukçularla görüştüğü ve akşam saatlerinde kararını vereceği gelen bilgiler arasında.

UBP kaynakları Üstel’in partiyi seçime götürebilecek kucaklayıcı bir kişiliği olduğu yönünde girişim yapıyor.