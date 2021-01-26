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GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda Spor Dairesi Müdürü mevkiine Fuat Tek ve Sanayi Dairesi Müdürü mevkiine Mustafa Yeşil atandı.

26 Ocak 2021 Salı 14:33
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GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda Spor Dairesi Müdürü mevkiine Fuat Tek ve Sanayi Dairesi Müdürü mevkiine Mustafa Yeşil atandı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Dincer Faruk, bugünden itibaren bu görevinden alındı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda ise Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Sanayi Dairesi Müdürü Doğan Şah görevlerinden alındı.

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