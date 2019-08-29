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Görevden alma ve atamalar bugünden itibaren geçerli

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:38
Görevden alma ve atamalar bugünden itibaren geçerli

Başbakanlık, yeni görevden alma ve atamaları açıkladı. Tüm görevden alma ve atamalar bugünden itibaren geçerli olacak.

Yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü olarak görev yapan Katayon Kobat bu görevinden alınarak, Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü mevkiine Cenk Soydan atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı mevkiine Havva Dağsever atanırken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür mevkiine Cengiz Topel Uzun  getirildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine ise Mehmet Cabacaba atandı.

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Görevden Alma
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Danga 2019-08-29 11:32:02

Nerde bir acayip varsa hepsi müdür bakan başbakan oldu bu devre.Hade hayırlısıs deycem hayırın bir tarafı da yok hişbirinin

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