Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Başbakanlık bazı bakanlıklarda yapılan görev değişikliklerini açıkladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:54
Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 16 Temmuz Salı günü geçerli olacak görevden alınma ve atamalar şöyle:

Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. İsmet ESENYEL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı mevkiine Sn. Mustafa ERİŞMEN 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, İstatistik Kurumu Başkanı mevkiine Sn. Türel ÖKSÜZOĞLU 15.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Özel Kalem  Müdürü Sn. Türker YÜKSEL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Sn. İpek TÜCCAROĞLU 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Emirali ÇOBANOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Sn. Osman ERÇAL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı mevkiine Sn. Salih KASAP 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Maliye Bakanlık, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sn. Ersin ŞAHDUR 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Ahmet MANAVOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Maliye Bakanlık Özel Kalem Müdürü Sn. Anıl KAYA 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık, Orman Dairesi Müdürü Sn. Ercan POYRAZ 15.07.2019 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık, Orman Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Cemil KARZAOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık, Serbest Liman ve Bölge Müdürü Sn. Mustafa Kemal ERGÜVEN 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık, Serbest Liman ve Bölge Müdürü mevkiine Sn. Hasan CURCİOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GÖREVDENAlmaAtamaDevamEdiyorHaberkıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar: “Hedefimiz bu platformda daha güçlü şekilde yerimizi almak”
Özçınar: “Hedefimiz bu platformda daha güçlü şekilde yerimizi almak”
Üstel, Kamu-Sen üyelerini kabul etti
Üstel, Kamu-Sen üyelerini kabul etti
Arıklı: "Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün her yıl anılması gerek"
Arıklı: "Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün her yıl anılması gerek"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim