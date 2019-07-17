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Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Bakanlıklarda yapılan görevden alma ve atamalar açıklandı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
Görevden alma ve atamalar devam ediyor

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla ilişkilerden yapılan açıklamaya göre :Başbakanlık Özel Kalem Müdürü mevkiine  Cemal REDİF 17.09.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan  Nüvit TULUMBACI 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi mevkiine Sergül TÜMER 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Salim ÖZBOLAT 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Bünyamin MERHAMETSİZ 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlık Özel Kalem Müdürü mevkiine  Mehmet Dincer FARUK 17.09.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan  Aktan ERDOĞAN 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü mevkiine . Ali YAMAN 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü olarak görev yapan  İlknur Işıl TÜRKMEN 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü mevkiine  Erdinç AKGÜR 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

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Son Güncelleme: 17.07.2019 11:32
Anahtar Kelimeler:
KıbrıdHaberAtamaAlmaGÖREVDEN
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kıbrıslı 2019-07-17 12:23:56

yaşşayın sayenizde bu memleket düzelip her yer tütmeye başlayacak

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