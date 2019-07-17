Görevden alma ve atamalar devam ediyor

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla ilişkilerden yapılan açıklamaya göre :Başbakanlık Özel Kalem Müdürü mevkiine Cemal REDİF 17.09.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Nüvit TULUMBACI 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi mevkiine Sergül TÜMER 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Salim ÖZBOLAT 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Bünyamin MERHAMETSİZ 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlık Özel Kalem Müdürü mevkiine Mehmet Dincer FARUK 17.09.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan Aktan ERDOĞAN 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü mevkiine . Ali YAMAN 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü olarak görev yapan İlknur Işıl TÜRKMEN 16.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü mevkiine Erdinç AKGÜR 17.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.