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Görevden Alma ve Atamalar

25 Haziran 2019 Salı 16:56
Görevden Alma ve Atamalar

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Sn.Leman ASLIM 25 Haziran 2019 tarihinden itibaren atandı.  2010-2013 ile 2016-2018 yılları arasında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevi yapan   Leman Aslım 2018 yılından beri müşavir konumunda bulunmaktaydı. 

Ekonomi ve Enerji Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Erkan OKANDAN 25 Haziran 2019 tarihinde bu görevinden alındı. 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı  mevkiine daha önce de  Müsteşar olarak görev yapmış olan Sn. Şahap AŞIKOĞLU  26 Haziran 2019  tarihinden itibaren atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Veçhi CEZAROĞLU 25.06.2019 tarihinde bu görevinden alındı. 


 
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Son Güncelleme: 25.06.2019 17:04
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