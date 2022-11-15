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Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı bazı dairelere ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Kasım 2022 Salı 19:41
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Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı



Yayımlanan kararlara göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Mutlu Ateş, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Osman Şeker görevden alındı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğüne Abdullah Aktolgalı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi Müdürlüğüne Tankut Rıfkı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdürlüğüne Nazım Ced, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğüne Mazlum Kortaş atandı.

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