Görevden alma ve atamalar sürüyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Turizm Planlama Dairesi Müdürü olarak görev yapan Hakan Ataöv görevinden alınarak yerine Kemal Can atandı.
Görev değişikliğinin 8 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Hakan Ataöv görevden alındı, yerine Kemal Can atandı
Turizm ve Çevre Bakanlığı Turizm Planlama Dairesi Müdürü olarak görev yapan Hakan Ataöv görevinden alınarak yerine Kemal Can atandı.
Görev değişikliğinin 8 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Bundan önceki Hükümet bu üçlü kararname ile atamaları kaldıracağız diye attılar tuttular. KKTC de üçlü kararname Bütçeye çok ağır bir yük getirdiği aşikardır. Bunu bildikleri halde neden halen daha atamalar devam ediyorlar anlamış değilim.