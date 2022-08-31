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Görevden alma ve atamalar yapıldı

İçişleri Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Tapu ve Kadastro Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü’nde (DPÖ) görevden alma ve atamalar yapıldı. Görevden alma ve atamalarla ilgili kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:53
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Görevden alma ve atamalar yapıldı


Buna göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı görevine 11 Mart 2022 tarihinde atanan Mehmet Yulaf görevden alındı, yerine Halil Sakallı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar mevkiine ise Ecevit Alper getirildi.

İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü görevini 22 Ocak 2021 tarihinden beridir yürüten Berna Selengin görevden alındı, yerine Ali Alioğlu atandı.

DPÖ’de ise Müsteşar mevkiine 7 Nisan 2021 tarihinde atanan Evin Unutmaz görevinden alınırken, yerine Durali Güçlüsoy atandı.

DPÖ’de 18 Temmuz 2019 tarihinden beridir İzleme ve Koordinasyon Başkanı olan Levent Hızal görevden alındı, bu göreve ise Hürol Üşümüş getirildi.

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