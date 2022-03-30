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Görevden Alma ve Atamalar Yapıldı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi ile Turizm Planlama Dairesi, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel Orta Öğretim Dairesi’nde görevden alma ve atamalar yapıldı.

30 Mart 2022 Çarşamba 12:19
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Görevden Alma ve Atamalar Yapıldı
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Bugünden itibaren yürürlüğe giren görevden alma ve atamalarla ilgili kararlar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğü görevini 3 Eylül 2021’den itibaren yürüten Leyla Avgın görevden alındı, yerine Mine Emiroğlu atandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi Müdürü mevkiine 12 Mart 2021 tarihinde atanmış olan Yusuf Örs görevden alındı, yerine Osman Şeker atandı.

Maliye Bakanlığı’nda, 27 Nisan 2021 tarihinden beridir Genel Koordinatör olan Durali Güçlüsoy bu mevkiiden alınırken, yerine Halis Üresin atandı.

Cengiz Topel Uzun ise 29 Ağustos 2019’dan beri sürdürdüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü görevinden alınarak Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne atandı.

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