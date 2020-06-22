Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

“Göreve devam Sayın Bakan”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma Bakanı Sucuoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğraf paylaşarak, Sucuoğlu’na destek belirten bir açıklama yaptı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 15:20
964 Okunma
“Göreve devam Sayın Bakan”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğraf paylaşarak, Sucuoğlu’na destek belirten bir açıklama yaptı.

“Göreve devam” vurgusunu yaptığı açıklamasında Gardiyanoğlu, şu ifadelere verdi:

“Hiç kimse yolda karşılaştığın fırtınalarla ilgilenmez. Gemiyi limana sağ salim ulaştırmanı bekler. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi ve sonrası ekonomik tedbirlerin hayat bulacağı bir dönemde halkın görev verdiği kişilerden en büyük beklentisi yılmadan usanmadan sebebi ne olursa olsun dimdik görevlerinin başında olmasıdır. Göreve devam Sayın Bakanım. Halkın ve partimizin sana verdiği tek yumruk ve takım ruhuyla görev her şeyin üstündedir.”

Anımsanacağı üzere kabine değişimi listesinde kendi isminin de geçtiğini öğrenen Bakan Sucuoğlu, görevinden istifa etmeye hazırlanıyordu.

Sucuoğlu, dün yaptığı bir dizi görüşme sonrası istifa etmekten son anda vazgeçmişti.

Anahtar Kelimeler:
Sadık GardiyanoğluFaiz Sucuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kapalı Maraş'ı Kıbrıs Müzakerelerinde feda etmeyelim"
"Kapalı Maraş'ı Kıbrıs Müzakerelerinde feda etmeyelim"
Haftalık Trafik Raporu: 2 ölü, 11 yaralı
Haftalık Trafik Raporu: 2 ölü, 11 yaralı
“Özel jet” ile ilgili soruşturma ön raporu Başbakanlığa verildi
“Özel jet” ile ilgili soruşturma ön raporu Başbakanlığa verildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim