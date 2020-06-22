“Göreve devam Sayın Bakan”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğraf paylaşarak, Sucuoğlu’na destek belirten bir açıklama yaptı.

“Göreve devam” vurgusunu yaptığı açıklamasında Gardiyanoğlu, şu ifadelere verdi:

“Hiç kimse yolda karşılaştığın fırtınalarla ilgilenmez. Gemiyi limana sağ salim ulaştırmanı bekler. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi ve sonrası ekonomik tedbirlerin hayat bulacağı bir dönemde halkın görev verdiği kişilerden en büyük beklentisi yılmadan usanmadan sebebi ne olursa olsun dimdik görevlerinin başında olmasıdır. Göreve devam Sayın Bakanım. Halkın ve partimizin sana verdiği tek yumruk ve takım ruhuyla görev her şeyin üstündedir.”

Anımsanacağı üzere kabine değişimi listesinde kendi isminin de geçtiğini öğrenen Bakan Sucuoğlu, görevinden istifa etmeye hazırlanıyordu.

Sucuoğlu, dün yaptığı bir dizi görüşme sonrası istifa etmekten son anda vazgeçmişti.