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“Görevi bugün iade ediyorum, tehdide gelmeyiz”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümeti kurma görevini iade edeceğini açıkladı. 3 saatlik MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Sucuoğlu, “Bugün 5'te Cumhurbaşkanını ziyaret edeceğim."

30 Nisan 2022 Cumartesi 16:33
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“Görevi bugün iade ediyorum, tehdide gelmeyiz”

UBP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görevi geri vereceğini açıkladı.

3 saatlik MYK toplantısının ardından konuşan Sucuoğlu, 17.00-17.30 arasında Tatar’ı ziyaret edeceğini aktardı.

Soru üzerine ise Sucuoğlu, koalisyonun makamdan dolayı bozulmadığını yineledi. Sucuoğlu, “Koalisyon ortaklarımızın bazı ön şartları oldu. UBP olarak bunları tehdit gibi kabul edip, güvenoyu öncesinde imzalayıp, kabul edip imzalamamız mümkün değildi” dedi.

Sucuoğlu, “Yeniden hükümeti kurma görevinin verilmesi durumunda çalışma yapıp, yapmayacağına” ilişkin soruya ise “UBP hükümeti bozan parti değil. Hükümeti bozan diğer iki küçük partidir. UBP hiçbir zaman hükümeti bozan olmadı, sorumluluğu üzerine alan parti oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:YENİDÜZEN

Son Güncelleme: 30.04.2022 17:14
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