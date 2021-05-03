GÖRMEZDEN GELDİĞİMİZ İŞÇİLERİN 1 MAYIS’INI KUTLA-DIK!

Cumartesi günü tepeden tırnağa herkes 1 Mayıs’ı kutladı…

İşçi, emekçi, hak, adalet naraları havada uçuştu…

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İki gecedir gözüme uyku girmiyor…

Sürekli beynimde o okuduğum 1 Mayıs mesajları dönüyor…

Bir günde herkes Karl Marx’tan daha fazla Marksist olup çıktı…

Ama tabi 1 gün sürdü…

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En çok güldüğüm 1 Mayıs mesajları ise ülkeyi yönetenlerden geldi…

Danışmanlar tarafından yazılan süslü, mübalağa sanatının en iyi kullanıldığı cümleler…

İşçiymiş, emekçiymiş 1 Mayıs kutlu olsun-MUŞ…

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Son bir yılda yönettiğiniz bu ülkede kaç işçinin işsiz kaldığından gerçekten HABERİNİZ VAR MI?

Veya kaç işçinin işsiz kalıp, aylardır iş bulamadığı için şu anda açlıkla mücadele ettiğinden HABERİNİZ VAR MI?

İşsizlikle baş edemediği için ülkeyi terk edenlerden bahsetmiyorum bile…

LOKOMOTİF SEKTÖRÜ TURİZM olan Kuzey Kıbrıs’ta turizm emekçilerinin içler acısı durumundan sağır sultan bile haberdarken, siz aylarca bu insanların çığlıklarına kulaklarınızı tıkadınız…

Başbakanlık önünde açık çadırı kurduklarında kafanızı çevirip geçtiniz…

Duymadınız, umursamadınız, GÖRMEZDEN GELDİNİZ!

Ama Allah var yiğidi öldür hakkını yeme demişler, bizim yöneticilerimiz görmezden gelme konusunda “Master Degree” sahibi…

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1 Mayıs kutlu olsun-MUŞ…

BU ÜLKEDE 1 MAYIS KUTLU FALAN OLMADI EY AHALİ!

Hele ki bu “DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖRÜLMEMİŞ PANDEMİ YÖNETİMİYLE” hiç olmadı…

Alamadığınız kararlarla, arkasında duramadığınız uygulamalarla 1 MAYIS hiç kutlu olmadı…

Şu anki ekonomik çöküntüye baktığımız da uzun bir süre daha 1 Mayıs kutlu falan olmayacak…

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KTEZO’nun verilerine göre son 1 yılda bu ülkede 50 binden fazla insan işsiz kaldı…

Fi tarihinde en son açıklanan rakamlara göre ise 100 binden fazla insan ülkesine geri döndü…

Sokağa çıktığınızda 10 dükkândan 8’i ya satılık ya kiralık…

Evden atılanlar, banka borçları yüzünden haciz gelenler, çocuğuna mama alacak parası olmayanlar…

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Önce halk sağlığı dediniz, tüm sektörleri çat diye tek seferde kapattınız, yetmedi bir de insanlara dalga geçer gibi 1500 TL verdiniz…

Hoş onu da kafanız göre verdiniz…

Çiftçiyi ve üreticiyi ise kaderine terk ettiniz…

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Kendi işçinize emekçinize sahip çıkamadınız!

Başaramadınız!

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Peki, üçüncü dünya vatandaşı dediğiniz bu ülkede yaşayan insanların haklarını korumak için ne yaptınız?

O insanların birçoğu asgari ücretle bile çalışmıyor…

Kaçak çalıştırılanların sayısı küçümsenmeyecek kadar…

Günde 16 saat hatta daha fazla çalışanları bile var…

İğrenip içine girmeyeceğiniz, ev demeye bin şahit gereken yerlerde, insanlık dışı koşullarda yaşıyorlar…

İşsiz kalıp iş bulamayanları açlıkla, sefaletle mücadele ediyor, çoğu akşamları karnı aç uyuyor…

“Pandemiyle mücadelede dünya markasıyız! ÇOK BAŞARILIYIZ!” öyle mi?

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Her ay memur maaşlarını nasıl ödeyeceğiz diye dört dönüyorsunuz…

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“ÇOK BAŞARILI OLDUĞUNUZ” Pandemi döneminde özel sektörü kaderiyle baş başa bıraktınız…

İşverenlere “Biz de para yok kasa boş, siz bakın çalışanlarınıza” dediniz…

Zamanı gelince de iş yerlerini açamayan o işverenlerden UTANMADAN vergilerinizi istediniz!

Sonra da dönüp 1 Mayıs’ı kutladınız…

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Neyin 1 Mayıs’ı? Bu neyin kutlaması?

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