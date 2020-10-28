‘Görmezden gelindiğimiz bir dönemdeyiz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan paylaşım yaparak, Maraş’ın açılan bölümlerinin düzenlenmesi kararına ilişkin, "Tatar ve yok hükmündeki hükumetin yalnızca devletin devamlılığı gereği görevde olan bakanları bu zihniyetle, hukuku ve kurumsal yapıyı görmezden gelerek yola devam edebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Maraş ziyareti ve Maraş’ın açılan bölümlerinin düzenlenmesi kararı sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Tufan Erhürman şu ifadeleri kullandı:

“Seçime ramak kala, dönemin Cumhurbaşkanı’nın, Meclis’in ve ilgili bakanların dahi haberi olmadan, herkesin televizyondan öğrendiği 'Maraş’ın ziyarete açılması' kararının devamı…

Bugün de 'Maraş’ın daha kolay ziyaret edilebilmesini sağlamaya yönelik kararlar'ı Bakanlar Kurulu’nun yok hükmünde olduğu ve Meclis’in yine haberdar olmadığı ortamda televizyonlardan öğrendik. Kurumlarımızın, hukukumuzun ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının görmezden gelindiği bir dönemdeyiz…

Defalarca söyledik… Maraş, Kıbrıs Türk halkının tamamının hem dışarıdaki hem de içerideki meseleleri açısından son derece önemli, ciddiyet ve sorumlulukla ele alınması gereken bir konusu. Seçim döneminde 'ulusal konsey' fikrinden söz eden Sayın Tatar ve yok hükmündeki hükumetin yalnızca devletin devamlılığı gereği görevde olan bakanları bu zihniyetle, hukuku ve kurumsal yapıyı görmezden gelerek yola devam edebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar…"