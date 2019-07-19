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Görneç-Alevlayası yolunda traktör kazası !

Görneç Alevkayası yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti…

19 Temmuz 2019 Cuma 15:19
Görneç-Alevlayası yolunda traktör kazası !

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza muhtemelen saat 08.00 sıralarında; FR 981 plakalı traktör ile dikkatsiz bir şekilde Alevkayası’ndan Görneç istikametine doğru seyredilen sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ve yolun sağından çıkarak yaklaşık 40 – 50 metre yükseklikten düşerek toprak zeminde durması sonucu yaşandı.

Kaza sonucunda traktör sürücüsü almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(BRT)

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Son Güncelleme: 19.07.2019 16:15
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