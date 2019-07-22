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Görneç Şehitleri anılıyor

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11
Görneç Şehitleri anılıyor

Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil sosyal medya hesabından “Görneç Şehitleri” anısına açıklama yaptı.

Akçagil “Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, 22 Temmuz 1974 günü köyümüzün birlik ve bütünlüğünü korumak, bölgede emniyeti oluşturmak, köy halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için köyümüzde vatan savunması esnasında şehit düşen üç mücahidimizi şehit Ali ince, şehit  Ahmet İnce, şehit Celal Sarı rahmet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyorum. Ayrıca o dönemlerde Lefkoşa’da bulunan köylülerim şehit.Hüseyin Arif İbiş ve şehit Akın Aktun’da şehit edilmişlerdir. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Görneç Şehitleri
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