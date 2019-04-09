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Görneç'te 6. El Magarınası Festivali Düzenleniyor

09 Nisan 2019 Salı 15:41
Görneç'te 6. El Magarınası Festivali Düzenleniyor
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Görneç köyünde önümüzdeki pazar “6. El Magarınası Festivali” düzenleniyor. Görneç Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alacak festival saat 10.00’da başlayacak.

Bir günlük festival niteliğinde olacak etkinlikte özelde Görneç köyünün kültürü, genelde ise Kıbrıs kültürü öne çıkarılarak, örf adet, gelenek ve göreneklerin ön planda olacağı etkinliğin açılışı 21 Nisan 2019 tarihinde saat 10.00’da yapılacak.

ARDA GÜNDÜZ KONSER VERECEK

Verilen bilgiye göre,  Görneç köyü köy kadın kursu da festival günü el becerilerini, el sanatlarını birlikte sergileyecekler. Festivalde folklor gösterileri, modern dans gösterileri, uygulamalı el makarnası yapımı ve tarifi, nostaljik bisiklet ve motosiklet sergisi, Gurup Şahlar konseri ve Arda GÜNDÜZ konserleri, Lefkoşa Belediye Orkestrası koroları da yer alacak.

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ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR 

Etkinlikler çerçevesinde Zirve İzcilik Derneği, Beşparmaklar İzci Derneği ve Üç Şehitler izci derneklerinin ortak faaliyetleri yanı sıra bölgede 150 civarı izci de dağlarda kamp yapacak ve etkinlik alanına şarkılar eşliğinde katılacaklar. 

Ayrıca gün içerisinde bu yıl ilk kez  ödüllü Amatör Ses Yarışması ve ödüllü tavla turnuvaları yapılacak. 

Öte yandan festivale katılan misafirler eşek ve at ile nostaljik köy turları ve tarihi pınarı da gezme fırsatı yakalayacak. 

Görneç köyü 6. El Makarnası Festivali'ne tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
GörneçEl Magarınası Festivali
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