Görneç’te 2 parça bulundu!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Görneç köyünün yaklaşık bir kilometre batısında ağıllar bölgesinde yol kenarında bir parça ve Eski Görneç köyü mevkiinde de ikinci bir parça bulundu. Her iki noktada polis tarafından bölge kontrol altına alındı.
Olay yerinde incelemeler sürüyor.
(BRT/PGM)
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