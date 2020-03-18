Görünmez kahramanlar iş başında

Yurt dışında eğitim gören öğrenciler ve yurtdışından gelen vatandaşların 15 günlük gözetim sürecini getireceği karantina merkezi haline getirilen Malpas Hotel’e taşınması işlemini hiçbir ücret talep etmeden üstlenen Salahi Debreli’ye her kesimden tebrik yağdı.

Ülkeye gelen öğrenci, asker ve vatandaşların Malpas Hotel’e taşınması görevini tüm riskleri göze alarak üstlenen Salahi Debreli, dün akşamdan beridir ülkeye gelen kişileri güvenle Malpas Hotel’e taşınması için canla başla çalıştı.