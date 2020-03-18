Yurt dışında eğitim gören öğrenciler ve yurtdışından gelen vatandaşların 15 günlük gözetim sürecini getireceği karantina merkezi haline getirilen Malpas Hotel’e taşınması işlemini hiçbir ücret talep etmeden üstlenen Salahi Debreli’ye her kesimden tebrik yağdı.
Ülkeye gelen öğrenci, asker ve vatandaşların Malpas Hotel’e taşınması görevini tüm riskleri göze alarak üstlenen Salahi Debreli, dün akşamdan beridir ülkeye gelen kişileri güvenle Malpas Hotel’e taşınması için canla başla çalıştı.
Görünmez kahramanlar iş başında
Salahi Debreli, ülkeye gelen öğrenci, asker ve vatandaşların karantina merkezi olan Malpas Hotel’e taşınması görevini tüm riskleri göze alarak üstlendi
Yurt dışında eğitim gören öğrenciler ve yurtdışından gelen vatandaşların 15 günlük gözetim sürecini getireceği karantina merkezi haline getirilen Malpas Hotel’e taşınması işlemini hiçbir ücret talep etmeden üstlenen Salahi Debreli’ye her kesimden tebrik yağdı.
Kendileri bu kriz ortaminda bu isi ucretsiz yaparak buyuk bir fedakarlik yapmislar. Bunun yaninda aklima takildi, bu kisiler insanlari otele tasidiktan sonra kendileri de ayri bir yerde kendilerini izole ediyorlar mi yoksa evlerine ailelerinin yanina mi donuyorlar?