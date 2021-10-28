Görüntülerde biri daha tespit edildi

Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama süreci sürüyor.

4 zanlı P.G, C.K, G.S, M.Ö bugün yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere; soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı C.S serbest bırakılmıştı.

' Video skandalı' tahkikat duruşması, Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz huzurunda başladı.

Duruşmada zanlı P.G'yi temsilen avukat Kağan Güder, zanlı C.K ile G.S'yi temsilen avukat Mustafa Kocatürk, zanlı M.Ö'yü temsilen ise avukat Hasan Yücelen hazır bulunuyor.

Müfettiş Muavini Halil Seven, zanlıların 'özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa ve cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.

Seven, 19 Ekim'de sosyal medyada yayılan video ile ilgili 21 Ekim'de verilen ifade sonrasında tahkikatın başladığını belirtti.

Aynı gün zanlı P.G'nin tutuklandığını, itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini kaydeden Seven, 22 Ekim'de zanlı C.K ile G.S 'nin tutuklandığını ve suça bağlayıcı ifade verdiklerini dile getirdi.

Seven, her iki zanlının da mahkemeye çıkarılarak, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk kararı verildiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında zanlı M.Ö'nün de aynı gün tutuklanarak, tüm suçlamaları inkar şeklinde ifade verdiğini dile getiren Seven, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk verildiğini söyledi.

Seven, 4 zanlının 25 Ekim'de yeniden mahkemeye çıkarıldığını ve 3 gün tutukluluk kararı verildiğini ifade etti.

3 ev bir iş yeri arandı

Seven, soruşturma kapsamında 3 ev ve 1 iş yerinin arandığını açıkladı, meseleyle ilgili para akışı olup olmadığıyla ilgili 3 bankaya yazı yazıldığını kaydetti.

75 telefon dökümünün 61’ı polis ulaştı

14 bilgisayar, 1 note book ve 4 flaş diskin de emare alındığını söyleyen Seven, bir kısmının halen daha incelendiğini belirtti.

Seven, tahkikat kapsamında talep edilen 75 telefon dökümünün 61'inin polise ulaştığını dile getirdi.

38 açık ifade ve 1 CD'nin de emare alındığını aktaran Seven, 50'in üzerinde daha ifade alınacağını belirtti.

Ses örneği alındı

Seven, 2 zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini aktararak, tüm zanlılardan görüntü örneği, zanlı P.G'den ses örneğinin de alındığını söyledi.

Ses ve görüntü örneklerinin incelenmesine ilişkin 2 kuruma yazı yazıldığını, 1 kurumdan daha cevap beklendiğini dile getiren Seven, suçun ciddiyeti açısından tahkikatın tamamlanmadığını ifade etti.

Seven, telefon incelemelerinde emarelerin yok edilmesi, gömülmesine ilişkin 1 videonun ellerine ulaştığını açıkladı.

Müfettiş Muavini Seven, söz konusu videoda zanlı P.G'nin emare görüntüleri içeren telefonu gömdüğünü, bu videoda 1 kişinin daha görüldüğünü söyledi.

Kaynak: Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/4-zanli-yargi-yeniden-yargi-onunde-145898h.htm