Künye
Kıbrıs 24
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107

Görüntülerde biri daha tespit edildi

Ersan Saner'in içerisinde olduğu skandal video ile ilgili mahkemede önemli bilgiler paylaşıldı.. Söz konusu görüntülerde bir kişinin daha olduğu tespit edildi...

28 Ekim 2021 Perşembe 17:06
0 Okunma
Görüntülerde biri daha tespit edildi
banner108

Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama süreci sürüyor.

4 zanlı P.G, C.K, G.S, M.Ö bugün yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere; soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı C.S serbest bırakılmıştı.

' Video skandalı' tahkikat duruşması, Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz huzurunda başladı.

Duruşmada zanlı P.G'yi temsilen avukat Kağan Güder, zanlı C.K ile G.S'yi temsilen avukat Mustafa Kocatürk, zanlı M.Ö'yü temsilen ise avukat Hasan Yücelen hazır bulunuyor.

Müfettiş Muavini Halil Seven, zanlıların 'özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa ve cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandıklarını söyledi.

Seven, 19 Ekim'de sosyal medyada yayılan video ile ilgili 21 Ekim'de verilen ifade sonrasında tahkikatın başladığını belirtti.

Aynı gün zanlı P.G'nin tutuklandığını, itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini kaydeden Seven,  22 Ekim'de zanlı  C.K ile G.S 'nin tutuklandığını ve suça bağlayıcı ifade verdiklerini dile getirdi.

Seven, her iki zanlının da mahkemeye çıkarılarak, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk kararı verildiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında zanlı M.Ö'nün de aynı gün tutuklanarak, tüm suçlamaları inkar şeklinde ifade verdiğini dile getiren Seven, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk verildiğini söyledi.

Seven, 4 zanlının 25 Ekim'de yeniden mahkemeye çıkarıldığını ve 3 gün tutukluluk kararı verildiğini ifade etti.

3 ev bir iş yeri arandı
Seven, soruşturma kapsamında 3 ev ve 1 iş yerinin arandığını açıkladı, meseleyle ilgili para akışı olup olmadığıyla ilgili 3 bankaya yazı yazıldığını kaydetti.

75 telefon dökümünün 61’ı polis ulaştı
14 bilgisayar, 1 note book ve 4 flaş diskin de emare alındığını söyleyen Seven, bir kısmının halen daha incelendiğini belirtti.

Seven, tahkikat kapsamında talep edilen 75 telefon dökümünün 61'inin polise ulaştığını dile getirdi.

38 açık ifade ve 1 CD'nin de emare alındığını aktaran Seven, 50'in üzerinde daha ifade alınacağını belirtti.

Ses örneği alındı
Seven, 2 zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini aktararak, tüm zanlılardan görüntü örneği, zanlı P.G'den ses örneğinin de alındığını söyledi.

Ses ve görüntü örneklerinin incelenmesine ilişkin 2 kuruma yazı yazıldığını, 1 kurumdan daha cevap beklendiğini dile getiren Seven, suçun ciddiyeti açısından tahkikatın tamamlanmadığını ifade etti.

Seven, telefon incelemelerinde emarelerin yok edilmesi, gömülmesine ilişkin 1 videonun ellerine ulaştığını açıkladı.

Müfettiş Muavini Seven, söz konusu videoda zanlı P.G'nin emare görüntüleri içeren telefonu gömdüğünü,  bu videoda 1 kişinin daha görüldüğünü söyledi.

Kaynak: Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/4-zanli-yargi-yeniden-yargi-onunde-145898h.htm

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SORUMSUZ SÜRÜCÜYÜ POLİS AFFETMEDİ!
SORUMSUZ SÜRÜCÜYÜ POLİS AFFETMEDİ!
Taçoy: İfade vermesine engel bir durum yok
Taçoy: İfade vermesine engel bir durum yok
BÜYÜK AV PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR…
BÜYÜK AV PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR…
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim