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Görüşme başladı : Gündem seçimin öne çekilmesi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

19 Haziran 2020 Cuma 16:21
1019 Okunma
Görüşme başladı : Gündem seçimin öne çekilmesi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmesini önerecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme: 19.06.2020 16:40
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıSeçim
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