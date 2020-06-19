Görüşme başladı : Gündem seçimin öne çekilmesi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmesini önerecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
Son Güncelleme: 19.06.2020 16:40
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmesini önerecek.
AYRINTILAR GELİYOR...