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Görüşme yarım saat sürdü

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:51
Görüşme yarım saat sürdü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar'ın baş başa gerçekleştirdiği görüşme tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alan görüşme yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan başkanlığındaki heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Tatar arasında gerçekleştirilen  görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ile Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetler ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Başbakan Tatar’a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik ediyor.

Öte yandan Erdoğan Tatar görüşmesi sırasında Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

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