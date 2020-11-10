GÖRÜŞMELERDEN BİR HÜKÜMET ÇIKACAK MI?

CTP’DEN FEDERASYON ENGELİ… UBP ilk olarak CTP Genel Merkezini ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman görüşme sonrasında, Ulusal Birliği Partisi’yle (UBP), Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş ayrılıklarının herkes tarafından bilindiğini, dolayısıyla böyle bir hükümet içinde bulunmayı uygun bulmadıklarını vurguladı.

HP’DEN YEŞİL IŞIK… Saner, ikinci ziyaretini Halkın Partisi'ne yaptı. İki parti de hükümetle ilgili konuyu parti meclislerinde değerlendirecek. UBP Başkan Vekili Saner, “Hedefimiz, COVİD-19 sürecinde hiçbir sorun yaratmadan ülkenin sorunlarına çözüm bulunacak hükümet modelini yaratmak… Sonuna kadar bu şartı zorlayacağız…” dedi. HP Başkanı Senin, “UBP-HP özelinde değil, diğer aritmiklerin de mevcut olduğunu akılda tutarak süreci parti meclisinde değerlendireceğiz. Bizim de gailemiz memleketimizdir” açıklamasında bulundu.

TDP’DEN KIBRIS MİSAFİRPERVERLİĞİ… TDP Lefkoşa İlçe Merkezi'ndeki görüşmede Saner, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü. Görüşme sonrası basına açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Saner başkanlığındaki heyete, ziyaretten ötürü teşekkür etti ve kendilerini Kıbrıs misafirperverliği çerçevesinde ağırladıklarını söyledi. Bir an önce hükümet kurulmasının bütçe için de önemli olduğunu söyleyen Özyiğit, TDP olarak net tavır ortaya koyduklarını, ülkeye müdahaleler olduğundan hükümette yer alarak bunlara ortak olmayacaklarını ifade etti ve başarılar diledi.

DP İLE KAPSAMLI GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ… Saner, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüştü. Hamza Ersan Saner, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, DP yetkilileriyle geniş kapsamlı bir istişare yaptıklarını ifade etti. DP ile daha önce ortaklık yapmış olmaktan dolayı birbirlerine yaklaşımlarını çok iyi bildiklerini kaydeden Saner, “Bir icraat hükümeti kurup bu dönemde ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına tüm şartları zorlayacağımızı ifade ettik” dedi.

YDP’DEN SEÇİM HÜKÜMETİ KOŞULU… Saner, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan basın açıklamasında YDP ülkenin içerisinden geçtiği zor durum göz önüne alınarak ve bir seçim hükümeti kurulması koşulu ile koalisyonda yer alacaklarını ifade etti.

(BAHAR SANCAR/GÜNDEM KIBRIS ÖZEL)