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"Gösterilen tepkiler anlamsız ve gereksiz "

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yapımına tepkiler anlamsız ve gereksiz." dedi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 21:52
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"Gösterilen tepkiler anlamsız ve gereksiz "



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, çok uzun yıllardan beridir ihtiyaç olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yapımına gösterilen tepkileri anlamsız ve gereksiz gördüğünü vurgulayarak, şiddetle kınadığını belirtti.

Ertuğruloğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Ada’sında Kıbrıs Türkünü azınlık gören ve yaşam hakkı tanımayan Rumlara karşı verdiğimiz var oluş mücadelemizin sonunda kurduğumuz Devletimizi her alanda güçlendirmeye devam etmekteyiz.

Yıllarca federal çözüm temelinde yapılan ve sonuçsuz kalacağı aşikar olan görüşmeler, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun devamından başka hiç bir amaca hizmet etmemiştir. Boşa harcanan on yıllardan sonra iki ayrı egemen devleti hedefleyen çözüm vizyonuna geçtiğimizi tüm dünyaya ilan ettik. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 77. Genel Kurul konuşmasında “KKTC’yi tanıyın” çağrısı yapmaları yeni vizyonumuzu perçinlemiştir. Bu çağrılarından ötürü Sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.

Gerçekçi tek çözüm modeline dayanan politikamızı dünyaya anlatırken, kurumsal yapımızı güçlendirmenin yanında hizmet binalarımızın günün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılması da kaçınılmaz olmuştur.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının günün koşulları ve ihtiyaçlarımız için çok yetersiz olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Kıbrıs Türklerinin her zaman her koşulda karşılıksız yanında olan, dünyaya açılan tek kapımız olan ve ülkemizin gelişimi için her fedakarlığı gösteren ana vatan Türkiye, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yapımında da yanımızda olmuştur.

Herkesin de kabul ettiği üzere, çok uzun yıllardan beridir ihtiyacımız olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yapımına gösterilen tepkileri anlamsız ve gereksiz görüyorum, şiddetle kınıyorum.

Anavatan Türkiye ile çok güçlü bağlarımız halkımızın varoluşu için yaşamsaldır. Türk ulusunun bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının ana vatanımızın desteği ile her alanda güçleneceğine ve müreffeh bir yaşam süreceğine olan inancım tamdır.

Yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni binaları halkımıza, devletimize hayırlı olsun. Her daim desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümeti ile Türk Milletine şükranlarımı sunuyorum."

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Tahsin ErtuğruloğluCumhurbaşkanlığı Ve Cumhuriyet Meclisi
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