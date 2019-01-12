Gözaltına alınan 213 kişi Türkiye'ye gönderildi

DHA'dan Sefa KARAHASAN'ın haberi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda (GKK) görev yapan subay, astsubay ve uzmanların da aralarında bulunduğu toplam 213 kişi FETÖ soruşturması kapsamında özel operasyonlarla Türkiye'ye gönderildi.

'de sivil alanda da devam eden FETÖ soruşturmasının ise Polis Genel Müdürlüğü'nde oluşturulan özel bir birim tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Bakanlar Kurulu'yü terör örgütü ilan etmişti.2014 ile 2017 yıllarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sivil İşler Daire Başkanlığı'nda görev yapan Albay Hüseyin Atik'in, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. KKTC'de vatandaş yapılan ve yaşamaya başlayan Atik, Aralık 2018'de özel bir operasyonla Türkiye'ye iade edilmişti. Atik'in, görev yaptığı süre içinde polis ve asker içerisindeki FETÖ yapılanmaları konusundaki bağlantıları da araştırma altına alınmıştı. Bakanlar Kurulu, Atik'in FETÖ'cü çıkması sonrasında KKTC vatandaşlığını iptal etti.

Sefa KARAHASAN/DHA