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GÖZDEN KAÇANLAR…

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın'ın köşe yazısı...

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:51
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GÖZDEN KAÇANLAR…


Yılların konusu Yerel Yönetim Reform konusu sonunda gündeme geldi.

Her zaman söylerim Reform denince altını doldurmak gerekiyor diye.

Yıllardır konuşulan tartışılan bir konunun altını doldurmak çok da zor olmasa gerek. Mesele reformun kişisel veya zümresel çıkarlara göre değil, halkın yararına göre düzenlenmesi esas alınırsa o zaman reform niteliğinde olur aksi sadece “dostlar alışverişte görsün” olur.

Şimdilik yerel yönetimlerin gündemlerinde emekçilerin hakları, devlet katkısı, belediyelerin yüz ölçümü gibi konular var.

DP’NİN GÜNDEMİ KURULTAY…

Hükümeti yöneten partilerden Demokrat Parti kanadının ise kurultay var. Kurultayda hükumet ortağının parti başkanı Fikri Ataoğlu ve aynı partiden genel seçimde aday olan fakat seçilememiş genç bir arkadaşımız Ali Tunçtaşlı var.

Kulislerde konuşulana göre, uzun yıllar Demokrat Partiyi sırtında taşıyan Serdar Denktaş bey Tunçtaşlı’yı destekliyormuş!!! 

Bu iddia bana ait değil altını çizerim. Peki doğruysa ne olur?

Eğer doğru ise ve kişisel hırslar kurultaya yansırsa, Demokrata Partinin de dokusu bozulur. Üyelerinin iradesi kendi iradeleri değil, turuva iradesi olur ki, bu da ileride Serdar bey Cumhurbaşkanı adayı olursa oradaki sandığa yansır.

Çünkü Fikri Ataoğlu ve sevenleri için yeni bir hesap defteri açılmış olur. Bu toplumun da yeni partisel bir kavgaya hiç ihtiyacı yoktur.

Genel seçimlerin yapıldığı bir ortamda seçilemeyen bir parti başkanı parti taban ve tavanına hâkimiyeti sorgulanmaz mı? Peki ya, hükumet kanadı nasıl bir reaksiyon verir bu duruma?

Mesela hükumet bozulur mu? UBP ve YDP yeni bir hamle ile Fikri beye sahip çıkar mı, Fikri bey de bu süreç içerisinde bağımsız kalıp hükumeti dışarıdan destekler mi?

Tabi ki bu bir senaryo. Peki kurultayda tek Fikri Ataoğlu seçilmiş bir milletvekili olarak kazanırsa ne olur?

Yukarıda yazdığım senaryo olmaz orası kesin. Ama Fikri bey bir kez daha meşrutiyetini ispat eder.

UBP’DE ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Gelelim UBP’ye. Ulusal Birlik Partisinin gündeminde ise Yerel Yönetimler için aday belirleme süreci var.

Aday bolluğu yaşayan UBP’de eğer genel kurulda geçerse 18 belediyenin aday adayları kıyasıya kendilerini ispat etmek için yarışacak. Peki adaylar nasıl belirlenecek?

Parti Meclisi, milletvekillerinin önerisi ile mi?

Başbakanın iradesi ve PM ile mi?

Yoksa Genel Merkez ve Parti Meclisi mi? Faiz bey, Oğuzhan Haipoğlu ve yeni genel sekreter yardımcıları henüz bir görüş beyan etmediler.

Ama vekiller geri duracak gibi görünüyor.Kim kendi bölgesinde bir aday kavgasının içinde olmak ister ki? Süreç ilerliyor start verildi aslında, önümüzdeki haftalar siyasi arena daha da ısınacak, kimler ateşi eli ile tutarsa onlar yanacak izleyip görelim.

Yalnız konunun başında Yerel Yönetim Reformunda sorulması gereken soru şu; Halkın ödediği vergiler coğrafi konumlar genişlediğinden daha da artacak mı?

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Çiğdem Aydın
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