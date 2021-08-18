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Gözler asgari ücrette

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 3. kez toplandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:56
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Gözler asgari ücrette

Taraflar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda bir araya geldi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yalyalı, masada yer alan 3 kesimin de ekonomik açıdan ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu belirterek, hayat pahalılığı oranında bir öneri sunacaklarını dile getirdi.

Yalyalı, “Asli görevimiz, asgari ücreti belirleyip, Bakanlar Kurulu’na öneri sunmaktır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun ise sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesi yönünde talepleri olduğunu, bu konuyla ilgili gelişme olup, olmadığını sordu.

Arhun, ne bakanlık ne de Bakanlar Kurulu’nda bu konuyla ilgili gelişme olmamasını eleştirdi, yaşananların üzüntü verici olduğunu dile getirdi. 

Komisyonda bir sonuca varılmayacağına ilişkin gözlem yaptığını dile getiren Arhun, “İşveren zor durumdadır. İşverenin ödemeyeceği noktada zorlanması çalışana verecekleri en büyük zarar” dedi.

Öte yandan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu ise “İşveren ve işçi tarafı ilk kez birbirini anladı. Görev hükümette, zoru başaracak. Bu masa hükümete bir mesaj verecektir” dedi.

Masada ‘oy birliğiyle’ uzlaşı sağlanabileceğini de dile getiren Serdaroğlu,  “Bunu değerlendirmek istiyoruz. Hükümet de bunu değerlendirsin” şeklinde konuştu.

Gündem Kıbrıs Köşe Yazarı Cüneyt Oruç, toplantıyı şu şekilde özetledi:

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