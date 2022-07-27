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Gözler Asgari Ücrette! İşte toplantıdan açıklamalar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı. 

27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:37
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Gözler Asgari Ücrette! İşte toplantıdan açıklamalar
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-ÖZEL HABER

Toplantıda ilk sözü işçi sendikaları adına Hür-İş Konfederasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu aldı. 

Serdaroğlu, itirazlarının açık bir şekilde ortada olduğunu belirterek, hükümetin bu itirazları nasıl değerlendireceğinin hep birlikte görüleceğini kaydetti.

"Kendi açıkladıkları hayat pahalılığı oranını vermek yaşam hakkını vermek demektir" diyen Serdaroğlu, bunun anayasal bir hak olduğunu da vurguladı.

Anayasa Mahkemesi'nin bunu teyit ettiğini de vurgulayan Serdaroeğlu, hükümetin nyüzde 20'lik maaş kesintisini geri çekmesiyle bunu teyit ettiğini kaydetti.

Hükümetin asgari ücretliyi açlığa terk ettiğini savunan Hür-İş Konfederasyonu Başkanı Serdaroğlu, binlerce kişinin mağdur olduğunu kaydetti. 

İşverenin bu parayı ödeyemeyeceğini söylediğini dile getiren Serdaroğlu, 'bu şekilde çoğu işveren servetine servet katacak' dedi. 

Serdaroğlu, 'artış şarttır, bunu talep ediyoruz' dedi. 

Arhun: Biz vasıfsız işçinin alacağı en düşük maaşı belirliyoruz

Komisyonda işveren tarafını temsil eden Metin Arhun ise asgari ücretle vasızfsız işçinin alacağı en düşük maaşı belirlediklerine vurgu yaparak, vasıflı çalışanın daha iyi bir iş ve maaş bulmak için kendisinin çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

8 bin 600 TL'nin komisyonda kabul edildiğini ve kendilerinin de buna sıcak baktığını kaydeden Arhun, 4 kişilik bir aileye tek maaş değil, karı-koca çalışıyorsa çift maaş girdiğine vurgu yaparak, bu rakamın hiç de kötü bir rakam olmadığını kaydetti.

"Biz de çalışanlarımıza daha fazla artış verebilmek istiyoruz' diyen Arhun, işletmelerin daha fazla artışı kaldıramaycağının altını çizdi. Arhun, devletin de bu noktada sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydeden Arhun 'hükümette asgari ücretliye destek çıkmalı, kaynak ayrılmalı ve bizim verdiğimizin üzerine devlette asgari ücretliye ödeme yapmalı' ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 27.07.2022 15:47
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