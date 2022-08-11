Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...
Çaldığı Bisikletleri Sosyal Medyada Pazarlıyordu
Çaldığı Bisikletleri Sosyal Medyada Pazarlıyordu
Yüklü miktarda para söz konusu...
Yüklü miktarda para söz konusu...
Uyuşturucudan üç kişi aranıyor!
Uyuşturucudan üç kişi aranıyor!
Avrupa hayali KKTC'de son buldu!
Avrupa hayali KKTC'de son buldu!

Gözler bu ihalede... Akaryakıt ihalesi yapılıyor!

11 Ağustos 2022 Perşembe 10:21
140 Okunma
Gözler bu ihalede... Akaryakıt ihalesi yapılıyor!


Hükümet'in tartışılan 'ihalesiz yakıt alımı' kararlarının ardından, Merkezi İhale Komisyonu, KIB-TEK’e 200 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşınması adına 6 milyon 800 bin Dolarlık bir ihaleye çıktı.

 KKTC’de tescilli yerli şirketler veya yabancı şirketler ile KKTC’de kurulmuş olmayan iktisadi işletmelerin de katılabildiği ihale için ayrılan toplam tahmini değerin 6 milyon 800 bin Dolar olduğu ifade edildi. 

İhaleye ilişkin teklifler, bugün Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılıyor.


Detaylar gelecek...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Katı atık sektöründe entegre bir yönetim şekli kurulamadı"
"Katı atık sektöründe entegre bir yönetim şekli kurulamadı"
AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması'nın şartnamesi duyuruldu
AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması'nın şartnamesi duyuruldu
Kalem kalem açıkladılar... "Vergiler halka hizmet olarak dönmeli"
Kalem kalem açıkladılar... "Vergiler halka hizmet olarak dönmeli"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim