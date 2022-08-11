Gözler bu ihalede... Akaryakıt ihalesi yapılıyor!

Hükümet'in tartışılan 'ihalesiz yakıt alımı' kararlarının ardından, Merkezi İhale Komisyonu, KIB-TEK’e 200 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşınması adına 6 milyon 800 bin Dolarlık bir ihaleye çıktı.

KKTC’de tescilli yerli şirketler veya yabancı şirketler ile KKTC’de kurulmuş olmayan iktisadi işletmelerin de katılabildiği ihale için ayrılan toplam tahmini değerin 6 milyon 800 bin Dolar olduğu ifade edildi.

İhaleye ilişkin teklifler, bugün Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılıyor.



Detaylar gelecek...