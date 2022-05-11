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Gözler bugün yapılacak UBP Parti Meclisi toplantısına çevrildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, İçişleri Bakanı Ünal Üstel’e vermesinin ardından gözler bugün yapılacak UBP Parti Meclisi toplantısına çevrildi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:17
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Gözler bugün yapılacak UBP Parti Meclisi toplantısına çevrildi

Parti Meclisi’nden Ünal Üstel’e onay çıkması durumunda en geç bugün Ünal Üstel’in hükümet kurma çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi (HP), UBP Genel Başkanı yerine bir milletvekiline hükümet kurma görevinin verilmesinden dolayı Ünal Üstel’le herhangi bir görüşme yapmayacaklarını açıkladılar.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise dün UBP ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi ise bugün saat 15.00’te toplanacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesinin ardından toplanacak Parti Meclisi’nin gündeminde “hükümetin kurulması” var.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’ndan alınan bilgiye göre toplantı, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof.Dr.Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda yapılacak.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Milletvekili Ünal Üstel, görevi almasının ardından yaptığı açıklamada, hızlıca hükümeti kurma çalışmalarına başlayacağını belirterek, en erken zamanda hükümetin kurulacağına inanç belirtti.

Üstel, ülkede yaşanan sorunların aşılması için hızlı bir şekilde hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını ifade ederek kısa bir süre içerisinde hükümetin kurulacağına inanç belirtti.

Üstel, “Geldiğimiz noktada ülkede biriken ve çözüm bekleyen sorunlar var dolayısıyla ne kadar hızlı bir neticeye gidersek ülkemizin önünü açmış olacağız” dedi.

UBP Parti Meclisi’nin bugün yapılacak toplantısında Ünal Üstel’in hükümeti kurmakla yetkilendirilmesi halinde, Üstel’in en geç bugün hükümet kurma çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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