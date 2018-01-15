Afrika Gazetesi'nde yer alan habere göre, Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, UBP ile koalisyon söylentilerini kesin bir dille yalanladı. HP Parti Meclisi de 4’lü koalisyon müzakereleri için Kudret Özersay’a tam yetki verdi.

YDP dışındaki tüm kapılar UBP’ye kapandığı için hükümet kurma şansı kalmadı. Bu durum netleştikten sonra Mustafa Akıncı’nın vakit kaybetmemek için görevi doğrudan Tufan Erhürman’a vermesi bekleniyor.

Gözler CTP - HP - TDP - DP koalisyonunda. Bu koalisyonda parti liderlerine birer bakanlık verdikten sonra geriye kalan bakanların dıştan atanacağı ileri sürüyor