Gözler Ersin Tatar’da

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, MYK’nın ardından Parti Meclisi’nden de oybirliğiyle hükümeti kurma konusunda tam yetki aldı.

10 gün içinde hükümeti kurmayı hedeflediklerini söyleyen Tatar, “Kimseye bağlı değiliz. Anlaşma çıkmaması halinde erken seçim hükümeti ihtimali bile olabilir” dedi.

Hükümetin kurulması gündemiyle toplanan UBP Parti Meclisi toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Parti Meclisi toplantısında UBP Genel Başkan Ersin Tatar’a oybirliğiyle hükümeti kurma görevi verildi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, önce Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yaptıklarını, toplantıda alınan tavsiye kararının da Parti Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandığını kaydetti.

Parti MYK’sı ve Parti Meclisi’ne teşekkür eden Tatar, bugün sırasıyla CTP, HP, DP, TDP ve YDP ile koalisyon görüşmeleri yapacaklarını ve hafta sonuna kadar koalisyon görüşmelerinin daha ileri bir safhaya götürülmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

KKTC’nin içinde bulunduğu birtakım ekonomik ve mali meselelerden dolayı en erken zamanda herkesin sorumluluk bilinci içerisinde uzlaşı noktasında bir hükümetin kurulmasını temenni ettiğini dile getiren Tatar, hükümet kurma çalışmalarını hızlı bir şekilde yapacaklarını kaydetti.

Tatar, Anayasa’ya göre hükümeti kurmak için 15 gün süreye ihtiyaç olduğunu fakat kendilerinin yaptığı değerlendirmeler sonunda hükümet kurma çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanabileceği görüşünde olduğunu belirtti.

Partiden kendisine yetki verildiğini fakat bir anlaşma çıkamaması halinde de başka ihtimaller üzerinde durulacağını dile getiren Tatar, bir ihtimalin de seçim hükümeti olduğuna işaret ederek, kimseye bağlanmış olmadıklarını vurguladı.

UBP’nin tarihi bir toplantı gerçekleştirdiğini dile getiren Tatar, 3 saat içerisinde memleketin her köşesinden yaklaşık 120 Parti Meclisi üyesinin toplanarak, katkı yapmasının da önemine vurgu yaptı ve partililere sorumluluk bilinciyle davrandıklarından dolayı teşekkür etti.

Tatar ayrıca, UBP’nin KKTC’de kendine ne düşerse onu en iyi şekilde yapmaya çalışan bir parti olduğunu vurguladı.

(BRT)