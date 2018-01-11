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Gözler hükümet oluşumuna çevrildi

Erken genel seçimin ardından gözler hükümet oluşumuna çevrildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:06
Gözler hükümet oluşumuna çevrildi
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Seçim sonuçlarını alan siyasi partiler değerlendirme toplantıları yapıyor.

Demokrat Parti Parti Meclisi ise seçimi değerlendirmek amacıyla dün akşam toplanarak, hem seçimi hem de olası bir hükümet oluşumunu görüştü.

DP Genel Merkezi’nde yaklaşık 5 saat süren toplantıda, hükümet kurma çalışmalarını yürütmek için DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’a oybirliği ile yetki verildi.

Toplantı kararları DP Genel Başkanı Serdar Denktaş tarafından yazılı açıklama ile duyuruldu.Denktaş açıklamasında; ‘hükümet görüşmeleri yürütürken önemli addedilen prensiplerden kopmaksızın bir müzakere dönemi geçirilmesi gereği üstünde durulmuştur. Parti Meclisi’nin bu önerileri doğrultusunda partilerle gerekli görüşmeleri yürüterek sonucu tekrar Parti Meclisi’nde değerlendireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu’nu dün akşam topladı.Toplantıdan çıkan kararları, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı açıkladı.

BRT’ye konuşan Arıklı, olası hükümet formülleri hakkında fikir teatisi yapıldığını, herhangi bir partiden koalisyon teklifi gelmesi halinde teklifin parti yetkili kurullarınca değerlendirileceğini bildirdi.

Koalisyon tartışmalarıan ilişkin ise Arıklı, YDP’nin koalisyona kapısını kapatmadığını bildirdi.

Koalisyon hükümetine şartlı evet denileceğini bildiren Arıklı, ‘seçim yasasının değiştirilmesi’ ve ‘erken seçime gidilmesinin’ ön şart olarak benimsediklerini açıkladı. Arıklı, ‘Haziran veya yıl sonu ama mutlaka bir erken seçim olmalı, bunu sağlayacak bir yapıya içerden veya dışardan destek verebiliriz’ diye konuştu.

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Son Güncelleme: 11.01.2018 11:03
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