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Gözler partilerin atacağı adımlara çevrildi

4’lü koalisyon hükümetinin istifasının sunmasının ardından gözler partilerin kendi içlerinde yapacakları değerlendirme toplantılarına çevrildi.

09 Mayıs 2019 Perşembe 13:30
Gözler partilerin atacağı adımlara çevrildi
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Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu, saat 12.00’de toplandı. MYK toplantısının ardından toplantıyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi de dün gerçekleştirdiği Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından bugün saat 19.30’da Parti Meclisi’ni toplayarak, gelişmeleri değerlendirecek.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi de, Parti Meclisi’ni bu akşam toplayacak. Parti Meclisi toplantısı saat 19.30’da başlayacak.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, Parti Meclisi’nin dün toplandığını, bir sonraki adım için henüz karar almadıklarını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi ise gelişmeleri Pazartesi günü toplanacak olan olağan Parti Meclisi’nde ele alacak.

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da BRT’ye yaptığı açıklamada, 3 gün süreyle kendi içlerinde değerlendirmelerde bulunacaklarını, Pazar günü saat 17.00’de ise partinin Merkez Yönetim Kurulu’nun toplanacağını açıkladı. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
PartiKKTCHaber
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