Gözler Rekabet Kurulu'nda...

Üresin, bugün yapmayı planladıkları akaryakıt ihalesinin, katılımcı bir şirketin Rekabet Kurulu'na yaptığı itiraz müracaatından dolayı ertelendiğini belirterek, "şu anda tüm bilgi ve belgeler rekabet kuruluna gönderilmiştir. Rekabet Kurulu'ndan gelecek olan rapora göre, komisyonumuz bilgi ve işlemlere devam edecektir" dedi.

"İptal kararı gelirse, yeni bir süreç başlayacak"

Günün sonunda ihalenin devamı yönünde bir karar alınırsa en erken zamanda yeni bir gündem belirleyip askı süresi olmaksızın yeni bir gündemle ihaleyi en erken bir sürede yapmayı planladıklarını da belirten Üresin, İhale için iptal kararı geldiği takdirde ise, yeni bir ihale sürecinin başlayacağını kaydetti.

Üresin, "Şu anda bekleme noktasındayız. Talep edilen bilgi ve belgeleri gönderdik, Rekabet Kurulu'nun kararını bekliyoruz" diye konuştu.