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Gözler UBP ve HP’de

Koalisyonu kurmaya yakın iki parti Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi kendi içlerinde değerlendirmelerini sürdürüyor.

21 Mayıs 2019 Salı 09:13
Gözler UBP ve HP’de
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Koalisyonu kurmaya yakın iki parti Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi kendi içlerinde değerlendirmelerini sürdürüyor.

Halkın Partisi’nden bir heyetin bugün saat 11.30’da Ulusal Birlik Partisini ziyaret etmesi planlanıyor…

Bugünkü görüşmenin ardından ise her iki partinin Parti Meclisleri ortaya çıkan uzlaşıya onay verirse koalisyon konusunda son aşamaya geçilmiş olacak
Cumhurbaşkanı tarafından Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi ile ilkeler ve prensipler konularında büyük ölçüde uzlaşıya vardıklarını söyledi.

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Hükümet kurma çalışmalarını değerlendiren Ersin Tatar, temel prensiplerde mesafe katedildiğini, kurum kuruluşların dağılımı konusunda ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Varılan mutabakat gereği yarın çalışmaların netlik kazanması gerektiğine dikkati çeken Tatar, Kudret Özersay Başkanlığındaki HP heyetinin bugün kendilerini ziyaret etmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Tatar bugün yapılacak görüşmenin sonunda ortaya çıkacak uzlaşının her iki partinin parti meclislerinden onay alması halinde daha ileri bir aşamaya geçileceğini söyledi.
Önlerinde CTP, HP koalisyonu veya erken seçime gitmek gibi üç seçenek olduğunu anımsatan Ersin Tatar kendilerinin HP ile koalisyonu öngördüklerini belirterek ülke koşulları da göz önünde tutularak süreci daha fazla uzatmak istemediklerini ifade etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar her iki partinin Milletvekili sayısına göre hakkaniyet çerçevesinde koalisyona gitmesi gerektiğini söyleyerek HP’nin şu anda elinde tuttuğu Bakanlıkları aynen sürdürmesini istediklerini anlattı.

Ersin Tatar, “Her iki parti gerek Kıbrıs gerekse ekonomik konularda çok da farklı bir düşünceye sahip değildir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bakanlıkların dağılımı 7’ye 3 şeklinde devam etmeli. İki parti de olmazsa olmazlarını ortaya koydu. 22 kurum kuruluşun dağılımı konusunda henüz bir sonuca varılmadı ama çözümlenmeyecek bir konu değildir. Büyük ölçüde ilkeler ve prensipler konusunda uzlaşı söz konusudur. “ dedi.

Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada ise Halkın Partisi ile bugün gerçekleştirilecek olan görüşmenin saatinin henüz kesinleşmediğini belirterek, heyetlerin bir araya gelmesinin ardından saat 17.00’de de her iki partinin parti meclislerinin toplanacağını ifade etti.
(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
GözlerUBPHPHaberKıbrıs
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ye kurkum ye 2019-05-21 09:21:55

milleti kandirarak 9 vekil cikaran hp nin amaci buydu iste gordunuz. ersin bey bagir bagir medya araciligi ile hukumetin yikilmasina sebeb oldu. simdi bu ekonomik krizde bakalim napacaksiniz. koltuk sevdasi yuzunden memleketi madara ettiniz

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Ubp'li 2019-05-21 09:40:05

Hp'nin elinde tuttuğu bakanĺıklarda ısrarı doğru ve yerinde bir taĺep.Bir defa da böyle olsun nolacak sanki..Daha fazla ışi uzatmadan bu işi bir an evvel bitiriniz a Ersin.Memlekeketin bir sürü sorunları varken siz de makul davranın bitsin gitsin.Sizden bunu bekliyoruz a Ersin!!!

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