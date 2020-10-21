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Gözler UBP’de: MYK ve PM bugün toplanıyor...

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, kurultay tarihinin bugün parti meclisinde karara bağlanacağını dile getirdi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:39
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Gözler UBP’de: MYK ve PM bugün toplanıyor...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi bugün Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ortaya çıkan durumu ele alacak.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, boşalacak olan Parti Başkanlığı için kurultayda yapılacak seçim tarihi bugün Parti Meclisi’nde karara bağlanacak...

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in konuyla ilgili açıklaması dün yaptığı açıklamada, UBP Meclis Grubunun dün toplanarak seçim sonuçlarını değerlendirdiğini Başbakan Ersin Tatar’ın ant içmesiyle birlikte boşalacak Parti Başkanlığı ile ilgili kısa sürede seçim yapılması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Konu bugün saat 16.00’te UBP’nin Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, saat 17.00’den itibaren de Parti Meclisinde değerlendirilecek ve Genel Başkanlık seçiminin yapılacağı kesin Kurultay tarihi, Parti Meclisinde karara bağlanacak.

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