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Gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 45 yaşında hayata veda eden Orhan Onurhan, siyasilerin de katıldığı oldukça kalabalık bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı...

26 Ocak 2018 Cuma 11:37
Gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı
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Halkın Sesi gazetesind eyer alan Murat Aslan'ın haberine göre; kalp rahatsızlığı dolayısıyla geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybeden eski milletvekili ve bakanlarımızdan Erdal Onurhan'ın oğlu Orhan Onurhan, dün gözyaşları arasında defnedildi.

Çok sayısa siyasinin, sevenlerinin ve ailesinin de katılımıyla gerçekleşen cenze töreninde ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Lefkoşa'nın sevilen simalarından 45 yaşındaki Onurhan, öğle namazını müteakip İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarına boğulduğu cenazede kimse bu erken vedaya inanmak istemedi.

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